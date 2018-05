Vidéos. Un homme avoue utiliser une carte de visite "royale" pour escroquer ses victimes

Une vidéo montrant un homme enfermé par deux femmes l'accusant d'escroquerie au nom du roi a fait le tour des réseaux sociaux.

Dans cette vidéo, on entend un individu attester devant deux femmes, dont l'écrivaine et podcasteuse marocaine Nicole Elgrissy, avoir escroqué de nombreuses personnes en prétendant être mandaté par le roi pour s'occuper des problèmes des citoyens, et ce afin de leur extorquer de grosses sommes d'argent. Une des femmes précise dans cet enregistrement que le présumé escroc aurait soutiré la somme de 800.000 DH à une de ses proches nommée Souad.

L'homme avoue par ailleurs avoir un complice habitant au quartier Touarga à Rabat. Tous deux se faisaient apparemment passer par des proches de la famille royale en utilisant une carte de visite du roi afin de duper leurs victimes.

Publiée par Mourad Beni-ich sur lundi 28 mai 2018

