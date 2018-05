Vidéo. Un policier suspendu de ses fonctions après avoir agressé un citoyen

Une vidéo montrant un policier insulter et gifler un conducteur de triporteur a fait le tour de la toile suscitant l'indignation des internautes.

La vidéo qui est vite devenue virale montre le conducteur d'un triporteur implorer et baiser les pieds d'un policier pour qu'il ne saisisse pas son véhicule. Le policier indifférent aux prières du conducteur le bouscule et l'insulte en lui demandant de partir.

De nombreux internautes ont exprimé leur indignation quant au comportement du policier jugé "indigne" et "méprisable" et ont appelé les autorités à ouvrir une enquête afin d'établir les responsabilités quant à cet incident.

Certains ont même comparé cette affaire à celle du jeune homme qui disait avoir été victime de violence perpétrée, le 21 avril dernier dans l’un des quartiers de Tanger, par le caïd et des membres des forces auxiliaires. Pour rappel, ce caïd de l'annexe administrative 12 à Mghogha avait été relevé de ses fonctions à titre préventif suite à une enquête ordonnée par le parquet de Tanger.

Suite à cet incident, le directeur général de la sécurité nationale Abdellatif Hammouchi aurait décidé ce vendredi de suspendre le policier en question et de le soumettre au conseil disciplinaire pour agression verbales et physiques et non respect des règles de conduite des services de sécurité.