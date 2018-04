Vidéo. Une mère et ses trois enfants se noient dans le fleuve d'Oum Errabiaâ

Selon le quotidien Al Ahdath du mardi 17 avril, le drame a eu lieu dimanche 15 avril à 7h du matin. Les trois enfants et leur mère avaient décidé de traverser le fleuve d'Oum Errabiaâ à bord d'une embarcation de fortune pour éviter le chemin plus long du douar El Khlafna au douar Oulad Sidi Abdellah comme le font la plupart des habitants de la région et s'épargner ainsi 80 km qui séparent les deux douars. La tarversée du fleuve, quoique dangereuse, ne dure que cinq minutes.

Malheureusement pour eux, l'embarcation de fortune s'est renversée au niveau de Douar El Azazba dans la commune Sidi El Hattab et les enfants et leur mère se sont noyés sous les yeux du père qui n'est pas arrivé à les retrouver. Les autorités se sont quant à elles déplacées sur les lieux et ont encerclé les environs du lieu du drame pour tenter de porter secours aux victimes, en vain. Leurs corps n'ont toujours pas été retrouvés.

"Elle voulait rendre visite à ses parents malades et elle a fini par tomber dans le fleuve avec ses enfants, elle a tenté de les sauver, mais a été emportée avec eux", se désole une des proches de la victime à nos confrères de 2m.ma.

Et d'ajouter: "Il faut construire un pont, on a besoin d'une route, de transports en commun, on n'arrive pas à se déplacer. Les malades restent bloqués et pour les femmes qui doivent accoucher on doit louer une voiture à 200 DH."