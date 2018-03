Vidéo. Les images insoutenables d’une tentative de viol sur mineure scandalisent la Toile

Après le viol de la fille dans le bus en août dernier, voilà qu'une autre vidéo d'une agression sexuelle sur mineure fait le tour du web suscitant l'indignation des internautes.

On y voit un jeune homme agresser sexuellement une mineure en plein jour. La jeune fille essaye de se détacher de l'emprise de son agresseur, en vain ."Est-ce que tu n'as pas de sœur? Est ce que tu aimerais qu'on lui inflige ça?", crie-t-elle à son agresseur qui ne prête aucune attention à ses supplices. Ce dernier continue de tenter de lui enlever ses vêtements par la force et de lui toucher ses parties intimes devant la caméra.

La scène choquante se poursuit jusqu'à ce que la mineure propose au jeune homme de discuter, comme pour trouver un arrangement. Le jeune homme la lâche et la vidéo s'arrête enfin.

On ignore jusqu'à l'instant où et quand exactement s'est déroulé l'agression. Les images insoutenables de la vidéo ont toutefois secoué la toile. Les internautes sont en colère et appellent les autorités à intervenir au plus vite pour arrêter le jeune homme.