Victime de jets de pierres sur l'autoroute, la vie de ce jeune français est bouleversée à jamais

Venu au Maroc fêter Noël en compagnie de son père, Ted Chiancone, est victime d'un guet-apens à quelques kilomètres de Casablanca. Une agression qui lui fait perdre un œil et lui inflige des séquelles irréversibles. Huit semaines après, Ted quitte enfin l'hôpital et fait le récit de sa mésaventure.

Michel Chiancone et son fils Ted ne se doutaient pas que de simples vacances de Noël au Maroc tourneraient au cauchemar.

Parti de Tanger, Michel Chiancone avait en effet décidé de faire le voyage vers Marrakech d'une seule traite sans s'arrêter comme à son habitude. En pleine nuit, vers 1h du matin, à quelques kilomètres de Casablanca, un homme les surprend au milieu de la route et jette un bloc de béton sur leur pare-brise pour les contraindre à stopper le véhicule. «Il l’a lancé avec force sur le véhicule du côté passager en criant quelque chose d’incompréhensible», explique-t-il au journal Var matin.

Michel sort de l’autoroute et demande de l'aide aux automobilistes. L'un d’eux lui indique un cabinet médical qui le redirige vers une clinique. Ted y restera quatre jours dans le coma avant d’être transféré par avion sanitaire à l’hôpital Sainte-Anne à Toulon où il a été opéré.

Mais les séquelles sont irréversibles, Ted a en effet perdu la vue à l'œil droit et il ne peut plus pratiquer le sport vu l'état très fragile de la blessure infligée à sa tête. «Je ne supporte plus le bruit et je n’accepte pas ce qui m’est arrivé. Je suis vulnérable. Je ne peux plus pratiquer de sport. Les médecins sont formels: si je reçois un choc ou que je chute sur ma tête je peux y rester», confie-t-il avec grande émotion au journal français.

Un destin malheureux pour un jeune homme habitué à se rendre au Maroc quatre à cinq fois par an pour voir notamment sa mère qui y réside.