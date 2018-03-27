#Tu_n'as_pas_de_sœur, le hashtag qui dénonce la tentative de viol sur une mineure

Par
Abir El Adnani
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à 21:30

Indignés contre la tentative de viol d'une mineure dont la vidéo circule sur la toile depuis quelques heures, plusieurs internautes ont repris la phrase criée par la victime et ont lancé le hashtag #Tu_n'as_pas_de_sœur à travers lequel ils condamnent ce crime et demandent la peine maximale pour l'agresseur.

 

 

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