Tu_n'as_pas_de_sœur, le hashtag qui dénonce la tentative de viol sur une mineure

Indignés contre la tentative de viol d'une mineure dont la vidéo circule sur la toile depuis quelques heures, plusieurs internautes ont repris la phrase criée par la victime et ont lancé le hashtag #Tu_n'as_pas_de_sœur à travers lequel ils condamnent ce crime et demandent la peine maximale pour l'agresseur.

#واش_ماعندكش_ختك؟

لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم

يجب معاقبته بأقصى العقوبات و نتمنى ان لا يدافع أحد عنه كما سبق الشأن في بعض الاعتداءات السابقة و ندين هذا التصرف الشنيع في حق فتاة قاصر و يجب على النبابة العامة فتح تحقيق في الموضوع

— Abdel Ahad (@bekbaec) 27 mars 2018