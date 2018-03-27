Tu_n'as_pas_de_sœur, le hashtag qui dénonce la tentative de viol sur une mineure

Indignés contre la tentative de viol d'une mineure dont la vidéo circule sur la toile depuis quelques heures, plusieurs internautes ont repris la phrase criée par la victime et ont lancé le hashtag #Tu_n'as_pas_de_sœur à travers lequel ils condamnent ce crime et demandent la peine maximale pour l'agresseur.
#واش_ماعندكش_ختك
بغينا شي حل .. ماشي 6اشهر ويخرج لاحول ولا قوة الا بالله ماعرفت اش نقول هادشي ولا كيخلع وبزاااف😳يارب تسترنا
— ➰مغربية♡وافتخر🌹 (@saadia_s3ada) 27 mars 2018
Ne dites plus s'il vous plait que vous êtes contre la peine de mort 🙂 #واش_ماعندكش_ختك
— Rim Kaanane (@RimKaanane) 27 mars 2018
#واش_ماعندكش_ختك؟
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
يجب معاقبته بأقصى العقوبات و نتمنى ان لا يدافع أحد عنه كما سبق الشأن في بعض الاعتداءات السابقة و ندين هذا التصرف الشنيع في حق فتاة قاصر و يجب على النبابة العامة فتح تحقيق في الموضوع
— Abdel Ahad (@bekbaec) 27 mars 2018
سير نتا ولد و كبر و ربي وخسر فلوسك على بنتك ولا ولدك و فالأخير يجي واحد الحيوان يغتصبهم لك و يدوز واحد البركة فالحبس و يخرج تاني يغتصب .#واش_ماعندكش_ختك
— Go hye mi (@FrStylegirl) 27 mars 2018