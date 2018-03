Temara: le directeur d'un lycée arrêté pour agressions sexuelles sur six élèves

La police judiciaire a arrêté, jeudi 08 mars, le directeur d'un lycée à Temara pour agression sexuelle sur six élèves mineures.

D'après la parution du vendredi 9 mars du quotidien Assabah, l'affaire a éclaté quand une des élèves âgées de 16 ans a révélé à ses camarades avoir subi des attouchements de la part du directeur. Les élèves du lycée ont alors organisé des manifestations pour dénoncer cette agression sexuelle, ce qui a alarmé le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a ouvert une enquête sur l'affaire. L'enquête a par la suite révélé que cinq autres élèves mineures ont elles aussi été victimes d'agression de la part du directeur du lycée.

Les six élèves ,qui ont été entendues par les enquêteurs, ont affirmé avoir été victimes de différentes formes d'agressions sexuelles. Une des élèves a par exemple révélé que le directeur l'avait obligé à toucher son organe génital. Une autre a, de son côté, déclaré avoir subi des attouchements et les quatre élèves restantes ont quant à elles affirmé que le directeur se montrait vulgaire et les forçait à parler de "sexe".

Ce dernier a toutefois nié ces accusations et a déclaré qu'il s'agissait seulement d'un règlement de compte.