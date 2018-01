Taroudant: deux voleurs arrêtés grâce aux réseaux sociaux

Deux voleurs ont été arrêtés dans la région de Taroudant après la mobilisation des internautes sur les réseaux sociaux pour aider les autorités à les appréhender rapidement.

Les deux voleurs à l’arraché ont été appréhendés à peine quelques heures après leur délit. Selon Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce 11 janvier, des images et une vidéo du vol ont été massivement partagées par les utilisateurs de Facebook et Whatsapp. Ce qui a alerté les éléments de la DGSN, et leur a permis d’identifier les voleurs. Il s’agissait de deux trentenaires résidant dans la commune rurale de Borja.

Une équipe de la DGSN s’est déplacée à la commune en question afin d’appréhender les deux individus et saisir la moto utilisée pour commettre leur délit. Les deux mis en cause ont été poursuivis pour constitution de bande criminelle et vol.