Sextorsion: un faux khaliji de Béni Mellal piège 15 femmes

Un individu de 35 ans originaire de Béni Mellal est déféré ce mardi 15 mai devant le tribunal de première instance de Mohammadia pour avoir exercé du chantage et escroqué 15 femmes.

Selon l’édition du mardi 15 mai du quotidien Assabah, l’homme en question se faisait passer pour un Khaliji et promettait à ses victimes monts et merveilles, prétendant qu’il désirait se marier à une femme marocaine.

Dès qu’il filmait ses victimes dans des postures indécentes, l’accusé révélait son identité et exigeait de grosses sommes d’argent en échange de son silence. La même source précise d’ailleurs que ce dernier avait réceptionné d’importantes sommes d’argent des victimes qui avaient peur qu’il diffuse les vidéos sur les réseaux sociaux.

Une des victimes a toutefois refusé de céder à son chantage et a porté plainte. Les services de police ont alors tendu un piège au maître chanteur pour l’arrêter. La police a également mis la main sur les sommes d’argent extorquées, ainsi que les enregistrements sur son ordinateur portable. Il est à noter que la plupart des victimes sont âgées de 30 ans ou plus et sont originaires de Casablanca et Mohammadia. Ces dernières ont par ailleurs refusé d’être confrontées à l’accusé et n’ont pas déposé de plainte par crainte du scandale.