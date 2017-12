Safi: arrestation d'un Marocain résidant en Belgique en possession d’un pistolet

Le service provincial de la police judiciaire de Safi a ouvert une enquête après l'arrestation, samedi, d'un ressortissant marocain résidant en Belgique en possession d’un pistolet et de ses munitions, a annoncé la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans le cadre de cette affaire, les services de police avaient arrêté le muezzin d’une mosquée au douar Chenguit, à Safi pour possession de l'arme à feu qui lui a été confiée par le principal accusé, avant de lui rétrocéder le pistolet il y a quelques jours, en contrepartie d’une somme d’argent pour ne pas le dénoncer auprès des autorités.

Les recherches menées par les services de police ont permis d’arrêter le même jour le propriétaire du pistolet et la saisie de l’arme à feu enfouie dans un lot de terrain qu’il possède dans la commune rurale Beddouza, en plus de 57 balles de calibre 9 mm et 51 balles de calibre 6,35 mm concernant la même arme.

Le principal accusé a été placé en surveillance médicale vu son état de santé, alors que le muezzin et trois membres de sa famille ainsi qu’un quatrième individu, qui étaient tous au courant de l’existence de l’arme à feu, ont été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.