Famille noyée dans l'Oum Errabiaâ: un corps repêché

Le corps d'une des victimes noyées dimanche dernier dans le fleuve Oum Errabiâ a été repêché ce mercredi 18 avril par les plongeurs de la protection civile.

Selon le quotidien Akhbar Alyaoum paru ce vendredi, le corps retrouvé est celui d'un des enfants qui se sont noyés avec leur mère dimanche dernier en tombant d'une embarcation de fortune. Il s'agirait de l'aînée, âgée de sept ans.

Le corps a été retrouvé mercredi 18 avril vers 7 heures du soir près du Douar Chlihat dans la commune Dar Chafii, à environ 10 km de l'endroit où la mère et ses trois enfants se sont noyés. Il a été transporté à la morgue de l'hôpital régional Hassan II afin de procéder à l'autopsie et déterminer les causes de la mort.

Pour rappel, les trois enfants âgés respectivement de sept ans, quatres ans et d'un an et demi et leur jeune mère âgée de 36 ans avaient décidé de traverser le fleuve d'Oum Errabiaâ à bord d'une embarcation de fortune dimanche dernier pour éviter le chemin plus long du douar El Khlafna au douar Oulad Sidi Abdellah comme le font la plupart des habitants de la région.

Malheureusement pour eux, l'embarcation s'est renversée au niveau de Douar El Azazba dans la commune Sidi El Hattab et les enfants et leur mère se sont noyés. Un drame qui a bouleversé les habitants de la région qui souffrent depuis longtemps de l'absence de routes et des moyens de transport.