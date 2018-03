Casablanca: il tue son voisin suite à une dispute

La brigade de la police judiciaire du district de Sidi Bernoussi a procédé, jeudi soir, à l’arrestation d’un individu soupçonné d'être impliqué dans un meurtre à l’aide de l'arme blanche, annonce la préfecture de police de Casablanca.

Le mis en cause, âgé de 34 ans, avait eu une altercation avec la victime (43 ans) qui résidait au même quartier que lui, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), notant que la dispute a éclaté suite un accrochage verbal qui a ensuite dégénéré en une agression physique à l’aide de l'arme blanche, causant la mort de la victime.

Tout en soulignant que le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, la préfecture de police de Casablanca a démenti d’une façon catégorique les allégations selon lesquelles le mis en cause a des antécédents judiciaires dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme et assure que ce dernier ne présentait, au moment de son arrestation, aucun trouble psychique ou mental, précise le communiqué.