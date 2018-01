Casablanca: un officier utilise son arme pour arrêter un individu dangereux

Un officier principal relevant du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a été contraint, mardi après-midi, de faire usage de son arme de service pour arrêter un individu armé d'un coutelas qui mettait en danger la vie des citoyens et de ses collègues dans la zone de Aïn Sebaâ.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause, sous l'emprise de la drogue, était en possession d'un couteau de grande taille, qu'il avait utilisé pour attaquer un taxi et casser ses vitres avants, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant qu'il a également infligé des dégâts matériels à une autre voiture avant l'intervention d'une patrouille de police pour l'arrêter.

Lors de cette opération, un officier principal a été contraint d'utiliser son arme de service pour effectuer un tir au niveau des membres inférieurs du mis en cause, qui opposait une résistance farouche et menaçait les agents de police, ce qui a permis son arrestation et la saisie de l'arme blanche utilisée dans l'agression, relève la même source.

Le prévenu a été ensuite transféré au service des urgences afin de recevoir les soins nécessaires avant d'être mis en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer l'ensemble des actes criminels dans lesquels il serait impliqué, conclut le communiqué.