Casablanca: arrestation de quatre braqueurs qui agressaient les camionneurs sur l'autoroute

La police judiciaire de Moulay Rachid à Casablanca a neutralisé une bande de malfaiteurs qui s'attaquait aux camionneurs qui empruntaient l'autoroute juxtaposant le quartier Lahraouiyine.

Cette bande criminelle composée de six membres s'attaquait surtout aux camions qui approvisionnent le marché de gros de poisson et fruits et légumes. Selon le quotidien Assabah du lundi 8 janvier, les six individus plaçaient un arbre en travers de l'autoroute tôt le matin, et guettaient les camionneurs pour les attaquer à l'arme blanche. Dès qu'ils s'arrêtaient pour dégager la route, les camionneurs étaient délestés de leurs biens.

Une opération que les criminels ont répétée à plusieurs reprises malgré les nombreuses plaintes déposées au bureau de la police judiciaire de Moulay Rachid.

Il a fallu qu'un agent de l'autorité assiste à un vol vers 3 heures du matin et prévienne sur-le-champ la police judiciaire pour que quatre membres de la bande soient arrêtés après une longue course-poursuite. Les deux autres membres ont quant à eux profité de la nuit pour fuir.

Selon la même source, les quatre mis en cause se trouvent actuellement à la prison de Oukacha, en attendant l'ouverture de leur procès.