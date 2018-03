Casablanca: arrestation de 9 individus en lien avec un réseau de trafic de drogue

La police judiciaire d'Ain Chock à Casablanca a procédé, dès les premières heures de dimanche, à l'arrestation de 9 individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel qui s’active dans le trafic de drogue et les agressions physiques violentes, selon la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon un communiqué de la DGSN, l’enquête menée sur les mis en cause, dont deux récidivistes et deux filles, a révélé leur implication dans le trafic de plusieurs types de drogue, ainsi que dans des agressions physiques moyennant une somme sur demande et à l'incitation d'autres personnes.

Les investigations menées par les services de sécurité ont permis de saisir une somme de 374.700 dirhams, 50 grammes de Cocaine, des quantités de Chira et des comprimés psychotropes, outre des menottes introduites clandestinement de l’étranger, des matraques électriques et cinq armes blanches (épée, deux pistolets en plastique et deux véhicules légers), précise la DGSN.

Les neuf suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les investigations se poursuivent pour identifier les ramifications éventuelles de ce réseau criminel, conclut le communiqué.