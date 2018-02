Autoroute: Laenser, ancien ministre de l’Intérieur cible de jets de pierres

La voiture de l’ancien ministre de l’Intérieur, Mohand Laenser, a été la cible vendredi soir d’un jet de pierres au niveau de l’autoroute Tanger-Assilah.

Alors qu’il était en route vers Rabat en compagnie de son chauffeur, Mohand Laenser, secrétaire général du parti du Mouvement populaire et président de la région de Fès Meknès, a été surpris par des jets de pierres visant le pare-brise de son véhicule, rapporte Hespress, samedi 24 février.

Cette attaque, qui a eu lieu au niveau de l’autoroute Tanger-Assilah non loin d’oued Tahdart, a gravement endommagé la voiture et causé des blessures légères à l’ancien ministre de l’Intérieur et son chauffeur.

La même source relève que les éléments de la gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux des faits pour mener leur enquête, alors que les deux blessés ont été conduits à l’hôpital pour recevoir les premiers soins avant de repartir à bord d’une autre voiture.

Dans une déclaration à Hesperss, Laenser confirme les faits et estime qu’ «il n’était pas personnellement visé par ces actes commis par des bandits qui mettent en danger la vie des citoyens».