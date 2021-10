La chanteuse Asmaa Lamnawar a livré un show haut en couleurs dans le cadre de l’Expo Dubaï 2020, un concert euphorique au cours duquel la star de la chanson marocaine et arabe a gratifié le public présent avec sa belle voix et ses chansons les plus connues.

Avec chorale public, et sous les applaudissements de ce dernier, la chanteuse a interprété ses morceaux marocains et khalijis les plus célèbres entraînant les spectateurs dans sa joie musicale généreuse.

Accompagnée d’un groupe musical qui comprenait les très grands musiciens et instrumentalistes, Asmaa Lamnawar, n’a pas hésité à répondre aux demandes du public, chantant, notamment « Mana Ila Bachar » et « Wakha j’en ai marre ».

Aux côtés de l’artiste marocaine, s’est produit également le Saoudien Aseel Abu Bakr, qui a interprété un bouquet de ses chansons, dont « Qasr Hobak », « Mawhashetak »…

Les artistes bahreïnis Muhammad Al-Bakri et Mashael, l’artiste yéménite Fouad Abdel Wahed, l’artiste saoudienne Dalia Moubarak, les artistes koweïtiens Mutref Al-Mutarrif, Alaa Al-Hindi, la star irakienne Majid Al-Muhandis et l’artiste irakienne Aseel seront également présents sur les scènes exclusivement pour faire rayonner davantage l’Expo Dubaï 2020 et mettre en exergue les traditions arabes, l’hospitalité émiratie et l’essence de l’esprit de communication.