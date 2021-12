Des célébrations ont marqué le lancement, dimanche à Dubaï, de la Journée nationale du Royaume du Maroc à l’Exposition universelle Dubaï 2020, en présence de personnalités marocaines et émiraties.

Lancées depuis la place Al Wasl, cœur battant de l’Expo 2020 Dubaï, par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, en présence du ministre des des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et de la ministre de l’Economie et des Finances, commissaire du pavillon marocain à l’Expo 2020 Dubaï, Nadia Fettah Alaoui, les célébrations ont débuté par une cérémonie de lever de drapeaux marocain et émirati, sur fond d’hymnes nationaux des deux pays.

A l’issue des allocutions d’ouverture de MM. Aziz Akhannouch et Sultan bin Ahmad Al Jaber, ministre émirati de l’Industrie et des Technologies avancées, dans lesquels ils ont souligné la profondeur des relations bilatérales et les perspectives de les développer, ainsi que les opportunités de coopération qu’elles offrent, l’assistance, qui comptait également Cheikh Ahmed bin Saeed al-Maktoum, président de l’Autorité de l’aviation civile de Dubaï, PDG de la compagnie aérienne Emirates Airline et président du Haut Comité de l’Expo 2020 Dubaï, a été conviée à apprécier des pièces de piano jouées par l’artiste Marwan Benabdallah.

Les membres des délégations marocaine et émiratie ont, par la suite, visité les différentes composantes du pavillon Maroc, avant de suivre des explications notamment autour des 13 salles thématiques qui met en lumière la richesse du patrimoine culturel et artistique marocain, ainsi que les richesses dont recèle le Royaume dans divers domaines. Les deux délégations ont également visité le Pavillon émirati, qui a été conçu sous la forme d’un faucon en plein vol, qui relate l’histoire de la réussite de ce pays.

Au niveau du pavillon Leadership, où la délégation marocaine a visité « l’Exposition du cinquantenaire » des Emirats Arabes Unis, Cheikh Ahmed bin Saeed al-Maktoum a remis la clé de la ville de Dubaï à M. Akhannouch, qui lui a offert un arganier en guise de cadeau, avant de signer le livre d’or du pavillon émirati.

Les deux délégations ont ensuite suivi un show aérien éblouissant assuré par la prestigieuse patrouille marocaine « La Marche Verte », relevant des Forces armées royales, avec la participation d’un escadron de six aéronefs. La patrouille de voltige a présenté, en présence d’un public nombreux, de très belles acrobaties aériennes à couper le souffle.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces célébrations, marquées également par la présence de la ministre d’Etat émiratie à la coopération internationale, Rim Al Hachemi, Directrice générale de l’Expo 2020, le Chef du gouvernement a tenu à réaffirmer la solidité des relations maroco-émiraties, ainsi que les liens fraternels unissant SM le Roi Mohammed VI et Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, Prince héritier d’Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des Forces armées des Emirats arabes unis, soulignant la présence distinguée du Maroc dans cette exposition universelle, à travers un pavillon authentique reflétant le patrimoine culturel et historique du Royaume.

Il a relevé que ce pavillon constitue un voyage vers le futur et s’inscrit dans le cadre de la durabilité en ce qui concerne la sécurité alimentaire, en plus de bien d’autres domaines.

La célébration de la Journée nationale du Royaume a été l’occasion de mettre en lumière la culture millénaire du Maroc, ainsi que ses réalisations dans les domaines économiques, sociaux, scientifiques et bien d’autres.

Situé au cœur du District Opportunité, près du pavillon des Émirats Arabes Unis et non loin d' »Wasl Plaza », monument central du site d’Expo 2020 Dubaï, le Pavillon Maroc constitue une plateforme de partage de la vision stratégique du Royaume pour un avenir plus durable.

Les visiteurs entament leur tournée dans le Pavillon depuis la salle située au rez-de-chaussée où est dressé un large portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, aux côtés de la carte du Maroc et d’autres documents historiques relatant les liens d’allégeance qui ont toujours lié le peuple marocain, avec toutes ses composantes et ses régions, y compris les Provinces du Sud, aux Sultans Alaouites.

Les convives du pavillon marocain poursuivent, ensuite, leur visite à travers les 7 étages du Pavillon qui reflètent la richesse du patrimoine architectural et le savoir-faire artisanal, qui font la fierté du Royaume.

En plus d’une programmation artistique, culturelle, économique et scientifique diversifiée, le Pavillon Maroc met l’accent sur l’engagement du Maroc en faveur de l’avenir de la planète terre, la richesse d’un pays fort de ses compétences et la dynamique du développement dans laquelle le pays s’est engagé.

«L’Expo 2020 Dubaï», dont l’organisation a été reportée l’année dernière en raison de la pandémie du Coronavirus, se tient sur une superficie de 4,38 kilomètres carrés, sous le slogan «Connecter les esprits, construire le futur».