Explosions au Liban: le Maroc envoie huit avions remplis d’aides à Beyrouth

Contacté par H24info, l’ambassadeur du Maroc au Liban M’hamed Grine annonce que des aides marocaines seront acheminées vers Beyrouth dans les heures qui suivent. Des aides qui surviennent après les deux explosions meurtrières ayant secoué le pays.

«Le Maroc enverra des aides de tous types à Beyrouth dans les heures qui suivent», nous indique l’ambassadeur du Maroc au Liban, M’hamed Grine. Ces aides devront arriver au pays Moyen-Orient dans l’après-midi du jeudi 6 août 2020, précise-t-il.

Plus en détails, huit avions (quatre avions militaires et quatre avions civils) partiront successivement depuis Casablanca vers Beyrouth, note le site local Lebanese Forces. Ces avions transporteront «deux cent quatre-vingt-quinze (295) tonnes de denrées alimentaires de base, dix (10) tonnes de médicaments et onze (11) tonnes de matériel médical et d’équipement exclusivement pour le Covid-19», poursuit la même source.

Pour rappel, le Liban compte encore ses victimes, quelques jours après les deux explosions meurtrières, qui ont fait (selon le dernier bilan) 137 morts et plus de 5000 blessés. Parmi la communauté marocaine on compte une seule blessée grave et quelques autres blessés légers, nous confirme l’ambassade du Maroc au Liban.