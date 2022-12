L’emblématique Times Square, qui se situe en plein cœur de Manhattan à New York, connaît parfaitement les supporters marocains. A chaque exploit de la sélection nationale de football à la coupe du monde au Qatar, les Marocains de New York et des États voisins se donnent rendez-vous à cette place mythique pour donner libre cours à leur joie et exprimer leur sentiment de fierté et d’appartenance à une nation soudée et solidaire.

Ce samedi après-midi, des centaines de Marocains ont pris la direction de Times Square après la qualification des Lions de l’Atlas en demi-finale de la coupe du monde suite à leur victoire méritée face aux Portugais de Cristiano Ronaldo (1-0), et ce afin de célébrer l’entrée de plain pied de la sélection nationale dans la cour des grands du ballon rond.

Morocco in time square NY pic.twitter.com/MJdHTC2Kz5 — sama (@sulei1) December 11, 2022

Munis du drapeau national et arborant le maillot rouge à l’étoile verte, des hommes, femmes et enfants, bravant le froid glacial qui s’abat sur la métropole américaine, scandaient des slogans à l’honneur et à la gloire des poulains de Oualid Regragui, tout en exprimant leur soutien inébranlable aux Lions de l’Atlas dans la poursuite de cette belle aventure footballistique.

« Aujourd’hui, nous avons accédé à la cour des grands grâce à l’abnégation et à la résilience d’une équipe qui croit en ses compétences », s’est réjoui Mustapha R, relevant que le Maroc représente dignement tous les Africains en cette coupe du monde.

French Montana and Morocco fans shut down Time Square after becoming first African team ever to reach #FIFAWorldCup semifinals⚽️🇲🇦 pic.twitter.com/BHu0qPVJkm — Wave Check🌊 (@thewavecheckk) December 11, 2022

Les Marocains de New York n’étaient pas les seuls à célébrer l’exploit historique de la sélection nationale. Le célèbre rappeur américain d’origine marocaine, French Montana, a rejoint les célébrations en arborant le maillot de l’équipe nationale. Des ressortissants arabes, africains, ainsi que des Américains et de touristes de différentes nationalités ont tenu à partager la joie avec cette déferlante de supporters marocains.

À Astoria, dans le quartier de Queens où se concentre une importante communauté marocaine, l’atmosphère a été aussi festive et le bonheur à son comble. Des scènes de liesse régnaient au Little Morocco, des scènes qui n’ont pas laissé indifférents plusieurs médias américains.

“Les fans du Maroc en liesse ont fermé une rue à New York pour célébrer la victoire de la Coupe du monde contre le Portugal”, écrit “New York Breaking”, ajoutant que les supporters chantaient à l’honneur de leur équipe nationale qui devient la première sélection africaine à atteindre les demi-finales de la coupe du monde.

Dans la même veine, CBS New York indique que les Marocains établis dans la métropole américaine étaient nombreux à célébrer l’exploit historique des Lions de l’Atlas auteurs d’une victoire décisive face aux Portugais.

Les mêmes scènes de liesse et de jubilation ont eu lieu dans plusieurs autres villes et États américains comme Orlando (Floride), Boston (Massachusetts), Chicago (Illinois) et Arlington (Virginie) où de nombreux marocains partagaient la joie et la fierté d’un exploit désormais gravé dans le marbre.