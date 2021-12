Une étude vient de révéler la présence de plus en plus accrue de métaux lourds sur le littoral marocain. Une menace sérieuse pour la biodiversité. Les scientifiques, auteurs de ce document, tirent la sonnette d’alarme.

L’étude menée par l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et celle d’Ibn Zohr d’Agadir, en collaboration avec des chercheurs espagnols et allemands s’est penchée sur la teneur en métaux lourds dans les eaux du littoral marocain en s’intéressant à une algue particulière nommée Ericaria selaginoides.

En analysant sur plusieurs mois le comportement de cette algue brune «répandue dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée», les chercheurs ont pu établir des taux de concentration de métaux lourds dans huit différentes stations au Maroc. Parmi elles, deux sont situées à proximité de la ville d’El Jadida, trois autres non loin de la ville de Safi et les trois dernières autour de la ville d’Essaouira, indique l’étude.

Les résultats ont d’abord montré que «la teneur en métaux lourds variait selon les saisons», mais qu’elle «était négativement corrélée avec la biodiversité des algues». «Les plus fortes concentrations de Fe, Zn et Mn (des métaux lourds de sources industrielles et agricoles, Ndlr) ont été enregistrées à la station Sidi Bouzid (El Jadida)», souligne l’étude. Les scientifiques ont noté de forts taux d’autres métaux lourds (Cu, Ni, Pb, Cr et Cd) dans la station portuaire d’Essaouira.

Les autres stations scrutées par les universitaires contiennent également trop de métaux, particulièrement celle de Safi «où la croissance de l’industrie du phosphate s’accélère», souligne l’étude.

Ces métaux perturbent l’habitat des algues brunes. Du coup, cela affecte «la richesse, la biodiversité et l’abondance de la vie marine», déplorent les chercheurs. Quel danger peuvent représenter ces métaux ? A ce sujet, les scientifiques précisent qu’il faudra procéder à d’autres études afin de mesurer l’effet biologique de ce phénomène.

«Pour gérer et contrôler rationnellement la pollution marine sur la côte atlantique du Maroc, il est nécessaire d’étudier tout (…) y compris les métaux lourds d’origine terrestre qui se déversent dans les écosystèmes aquatiques. Il est essentiel de lutter contre leurs effets sur la biodiversité des algues, en particulier dans la ville de Safi», souligne l’étude.