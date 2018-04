Espagne: un Marocain arrêté pour financement du terrorisme

Des agents de la police espagnole ont procédé lundi à Malaga (Sud de l’Espagne) à l’arrestation d’un homme de nationalité marocaine âgé de 35 ans, soupçonné d’avoir commis un délit de "financement du terrorisme", indique le ministère espagnol de l’Intérieur.

L’individu arrêté, qui réside légalement en Espagne, "effectuait de manière fréquente des envois d’argent avec pour objectif de permettre à son épouse, l’une des terroristes les plus dangereuses et les plus recherchées d’Europe, de voyager en Syrie pour rejoindre les rangs de l’organisation terroriste Daech", précise la même source dans un communiqué.

La même source fait savoir que la police espagnole avait découvert, en février 2016, que l’épouse du mis en cause avait quitté l’Espagne à bord d’un vol à destination de la Grèce via la Turquie, ajoutant qu’elle a reçu, grâce à ces envois, des sommes d’argent d’une valeur de plus de 6.000 euros.

Cet argent était destiné à financer son séjour en Grèce en compagnie d’un Palestinien âgé de 25 ans, considéré comme un élément "intermédiaire dans l’appareil logistique de Daech".

Le ministère espagnol indique, en outre, que cette femme avait envoyé grâce à son mari, entre 2015 et 2016, d’importantes sommes d’argent à la famille du Palestinien et avait financé ses mouvements en Europe.

L’individu arrêté était au courant de l’activité délictuelle que voulait réaliser son épouse, à savoir devenir une combattante dans les rangs de Daech, objectif qu’elle a réussi à atteindre.

Un total de 279 terroristes présumés ont été arrêtés par les services de sécurité espagnols ou en collaboration avec d’autres pays depuis le début de 2015, rappelle-t-on.