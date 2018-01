En Espagne, un Marocain condamné pour avoir voulu brûler sa femme enceinte

Une peine bien en dessous des 34 ans et 11 mois qu’avait requis le parquet contre le suspect.

Un Marocain de 44 ans, résidant à Salt (Catalogne), a été condamné à 13 ans et demi de prison pour avoir tenté de brûler sa femme enceinte vive. Une peine bien en dessous des 34 ans et 11 mois qu’avait requis le parquet pour tentative d’assassinat et d’avortement, ainsi que pour incendie et voies de fait. Le suspect n’a finalement écopé que de 11 ans de prison pour incendie, un an pour violence domestique, et 18 mois pour blessures.

Les faits remontent au 1er janvier 2016, au domicile du couple. La victime, qui était alors enceinte de cinq mois, a déclaré au tribunal de Salt que son mari la battait quand elle a cherché refuge dans un coin de la chambre. Il l'y a suivie et a jeté un meuble sur elle. L'homme ensuite a entassé un matelas et des linges de lits sur la pauvre femme, avant d'y mettre le feu. La victime s’en est sortie avec de brûlures légères.

Le Marocain, qui était en détention provisoire depuis deux jours après les faits, est par ailleurs interdit de s’approcher à mois de 250 mètres de la victime durant près de deux ans. Il doit également verser une indemnisation de 15.426 euros (170.000 DH environ) au propriétaire de l’édifice incendié.