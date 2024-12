Au cours des neuf premiers mois de 2024, un total de 45,538 personnes ont obtenu la nationalité belge, soit une augmentation de 9% par rapport à la même période en 2023. La majorité sont des ressortissants du Maroc, de Syrie et de Roumanie.

Selon les statistiques du site spécialisé Schengen News, le nombre de naturalisations accordées en Belgique au cours des neuf premiers mois de l’année 2024 a atteint des niveaux records. Le nombre d’étrangers ayant obtenu la citoyenneté belge, souvent après un processus d’intégration, a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de deux décennies. « Seuls les neuf premiers mois de l’année 2001, après la mise en place d’une loi belge accélérant l’accès à la citoyenneté, ont vu un nombre plus élevé de naturalisations« , note Schengen News.

D’après un rapport du quotidien belge «De Tijd», basé sur les données du bureau belge de la statistique « Statbel », la majorité des personnes ayant acquis la nationalité belge entre janvier et septembre 2024 étaient des ressortissants du Maroc (5.250), de la Syrie (3.711), de la Roumanie (3.440), de l’Afghanistan (2,514) et de l’Italie (2.070), rapporte Schengen News. Le rapport souligne également une augmentation marquée des naturalisations parmi les Palestiniens.

Dans ce cadre, des experts en migration estiment que cette hausse est liée à la crise des réfugiés de 2015-2016. Un grand nombre de réfugiés de cette période, ayant désormais achevé leur processus d’intégration, sont récemment devenus éligibles à la nationalité belge.

Selon les données de Statbel, en 2023, plus de 54.800 personnes ont obtenu la citoyenneté belge, soit une augmentation de plus de 13 % par rapport à 2022.

Pour rappel, les ressortissants Marocains ont été l’une des plus grandes communautés immigrées en Belgique depuis le milieu du XXe siècle. Cette tendance migratoire a débuté avec des accords de travail entre le Maroc et la Belgique dans les années 1960, lorsque de nombreux Marocains ont été invités à travailler dans les secteurs industriels et miniers de la Belgique.