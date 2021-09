Le ministère de l’Education confirme que la rentrée scolaire aura bien lieu demain, vendredi 1er octobre 2021, dans toutes les structures concernées, du public comme du privé. L’enseignement en présentiel a été retenu.

Le ministère de l’Education nationale, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique vient de publier un communiqué infirmant les rumeurs d’un énième report. La rentrée scolaire aura donc bien lieu demain, vendredi 1er octobre, dans tous les établissements scolaires et universitaires et les centres de formation professionnelle pour les secteurs public et privé, ainsi que les écoles des missions étrangères.

Autre bonne nouvelle: l’enseignement présentiel a été retenu.

Cette décision s’inscrit dans le contexte d’avancée positive de la campagne nationale de vaccination en général et du processus de vaccination des apprenants du groupe d’âge 12-17 ans et les jeunes du groupe d’âge 18 ans et plus en particulier, ainsi que l’amélioration de la situation épidémiologique dans notre pays ces dernières semaines, écrit le ministère.

Pour assurer une rentrée sûre pour tous les élèves et cadres éducatifs, le ministère de l’Education a travaillé en coordination avec le ministère de la Santé pour mettre à jour le protocole sanitaire qui sera adopté dans tous les établissements scolaires et universitaires, les centres de formation professionnelle publics et privés et les écoles des missions étrangères.

Ce nouveau protocole sanitaire sera bientôt consultable sur les portails officiels du ministère, en insistant sur la nécessité de respecter les mesures de précaution en vigueur.

Dans ce contexte, le ministère appelle les élèves et les familles à continuer à être fortement impliqués dans le processus de vaccination, qui se poursuivra même après le début des cours, au niveau de tous les centres de vaccination ainsi qu’à travers les unités médicales mobiles désignés à cet effet, que ce soit pour recevoir la première ou la deuxième dose.

Par ailleurs, le ministère adresse ses plus vifs remerciements et félicite tous les cadres pédagogiques et administratifs pour leurs efforts pour bien préparer et mener à bien toutes les démarches préparatoires à la rentrée 2021-2022.