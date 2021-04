Belle consécration pour le Maroc. Le royaume arrive à se classer à la 26e place mondiale comme pays engagé pour réduire son empreinte carbone selon le dernier classement 2021 du « Green future index ».

Publié par le MIT Technology review, le Green future index s’intéresse de près à 76 pays à travers leur progrès et leur engagement à bâtir un avenir faible en carbone. Il mesure ainsi la capacité d’adaptation de leurs économies vers les énergies propres, l’industrie, l’agriculture et la société par le biais d’investissements dans les énergies renouvelables, l’innovation et la finance verte.

Dans le détail, le Maroc se classe ainsi en 41e position en émission carbone, à la 47e position en termes de transition énergétique, à la 41e position comme société verte, à la 27e position en termes de politiques climatiques et à la 5e position mondiale en innovation propre juste derrière le Singapour, la Finlande, le Chili et le Luxembourg.

Le Maroc se classe même en première position mondiale avec un score parfait de 10/10 grâce à ses investissements transfrontaliers en énergies propres, une prouesse !

Selon le MIT Technology review, c’est l’industrie verte en pleine croissance du Maroc qui explique sa position ainsi que le fait que plus de 40% de l’électricité produite l’est à partir de sources renouvelables.