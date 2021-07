La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) procèdera, vendredi prochain, au règlement des traitements et salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités territoriales au titre du mois de juillet 2021 et ce, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Adha.

« À l’occasion de l’avènement de l’Aïd-Al-Adha, le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration annonce que la Trésorerie Générale du Royaume procèdera, à titre exceptionnel, au règlement des traitements et salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités territoriales au titre du mois de juillet 2021, le vendredi 16 juillet 2021 », indique un communiqué de la TGR.