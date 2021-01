Le coup d’envoi de la campagne de vaccination a été donné. Les premières doses du vaccin ont été administrées dans les différents points de vaccination à travers le royaume, notamment au CHU de Casablanca.

Inauguré par le directeur général du CHU de Casablanca Moulay Hicham Afif, le lancement de la campagne de vaccination anti-covid au sein de l’établissement a eu lieu ce matin. Parmi les premiers vaccinés, certains grands professeurs du CHU à l’instar de Pr. Marhoum, chef du service des maladies infectieuses ayant participé aux études sur les essais cliniques du vaccin, Pr. Barrou, chef du service de réanimation, et Pr. Abdelfattah Chakib.

Pour rappel, il s’agit de la phase 1 de la stratégie vaccinale. Les premiers bénéficiaires seront les médecins aussi bien du secteur privé que public (127.000), le personnel sécuritaire et officiel (373.000), et les personnes âgées de plus de 45 ans (9.734.000 personnes). Ce sont donc 10.234.000 personnes prévues à la vaccination lors de cette phase initiale qui doit s’étaler sur environ deux semaines. Cela représente en moyenne 568.556 actes vaccinaux par jour.