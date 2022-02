Le nombre des Marocains demandant l’asile en Espagne a atteint plus de 2.500 depuis mai 2021. Près de 10.000 autres candidats marocains à l’immigration ont dû rentrer au pays.

Depuis la vague migratoire de mai 2021, un peu plus de 2.500 citoyens marocains ont traversé le détroit de Gibraltar et ont demandé l’asile en Espagne. Les autorités espagnoles ont procédé à l’expulsion d’environ 360 Marocains, alors que près de 10.000 autres sont rentrés au Maroc de « leur plein gré », écrit le journal espagnol El Faro de Ceuta.

Le gouvernement espagnol prépare actuellement un nouveau texte sur le droit d’asile en Espagne. Il s’agit d’accélérer les procédures pour les demandes enregistrées à Melilla et Sebta afin que le délai d’attente ne dépasse pas les 10 jours.

Ainsi, souligne El Faro de Melilla, l’Exécutif pourra contrecarrer l’arrêt de la Cour suprême espagnole qui offre aux demandeurs d’asile dans ces villes autonomes « le droit de circuler librement » sur tout le territoire espagnol. « Tous ceux qui demandent l’asile à Melilla que leur demande soit accepté ou pas, finissent par se rendre au péninsule », estime le journal.

La Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR), une organisation à but non lucratif, présentera ce jeudi un livre blanc sur le système de protection internationale en Espagne, dans lequel elle analyse la situation actuelle et propose une série de réformes.

Selon cette commission, les « situations de tension » survenues ces dernières années après l’augmentation exponentielle des demandes de protection internationale, ont entraîné des dysfonctionnements dans la procédure d’asile, ainsi que dans le processus d’accueil des réfugiés. La CEAR déplore notamment une « rigidité dans l’attribution des visas et un manque de coordination entre les administrations concernées ».