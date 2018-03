Employabilité des jeunes: lancement à Casablanca du programme USAID Career Center

L'Agence américaine pour le développement international (USAID Maroc) a annoncé, jeudi à Casablanca, le lancement du programme USAID Career Center, une formation dédiée aux jeunes visant à faciliter leur transition de la formation vers l’emploi.

Ce programme, qui cible quelque 60 étudiants et stagiaires de la formation professionnelle, dispensera des cours de préparation à l’emploi dans trois universités et trois centres de formation professionnelle à Casablanca, Marrakech et Tanger, a indiqué Andy Halus, directeur du Centre Culturel Americain (Dar America), lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de cette initiative.

"Cette formation vise à aider chaque jeune à mieux se connaitre et à s’orienter vers un secteur ou un métier qui lui correspond", a-t-il souligné, expliquant que ce programme, qui débutera officiellement lundi prochain dans les trois villes, offre des cours sur les compétences non techniques (soft skills) exigées par les employeurs, particulièrement la rigueur, le travail en équipe, la communication et le sens de l’initiative.

D’après Halus, cette initiative ambitionne également de mettre en relation les jeunes avec le marché du travail à travers des programmes d’immersion, de stages et de foires à l’emploi.

Par ailleurs, le directeur de Dar America a relevé que le programme repose sur une forte implication, non seulement des jeunes et du secteur privé, mais aussi des acteurs qui influencent les jeunes étudiants et stagiaires dans leurs choix d’orientation, en l’occurrence la famille, les amis et les médias.

Il a fait valoir que ce modèle de Career Center peut être répliquer par tout établissements souhaitant favoriser l’employabilité de ses étudiants ou stagiaires, notant que le programme offre en ligne, à tous les jeunes marocains sur www.careercenter.ma les services virtualisés d’un Carrer Center.

Ce programme permettra aux jeunes ciblés de aire "des choix éclairés" sur leurs carrières, de s’orienter vers les secteurs les plus porteurs et de se préparer aux mieux à l’emploi, a-t-il dit.