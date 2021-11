A Casablanca, un homme a retrouvé la petite fille mendiante dont la photo où elle saluait les enfants d’un bus scolaire avait beaucoup touché la Toile. Il compte lui offrir les frais de sa scolarité.

Il y a quelques jours, un cliché d’une petite fille mendiante à un carrefour casablancais, plus exactement au croisement des boulevards Abdelmoumen et Ghandi, avait suscité beaucoup d’émotion chez les internautes. On pouvait y voir l’enfant assise sur le bord du trottoir, saluant d’un geste de la main des enfants à bord d’un bus scolaire à l’arrêt devant elle.

Forte en symbole, la photo avait fait réagir sur les réseaux sociaux, notamment dans le groupe Facebook Save Casablanca. Les discussions en commentaires ont relancé le débat sur le fléau de la mendicité, bien souvent organisée en mafia, et dont les enfants sont des victimes.

L’administratrice du groupe Save Casablanca, Mouna Hachim, a partagé jeudi sur son compte Facebook l’information selon laquelle un jeune homme a recherché et retrouvé la petite fille en question afin de prendre en charge ses frais de scolarité. Un geste noble et généreux salué par les internautes. « Ce qui nous donne foi en l’humain en ces temps lugubres », commente Mouna Hachim en légende.