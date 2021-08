La date de dépôt des candidatures pour les élections générales du 08 septembre prochain a été fixée du 16 au 25 août 2021, indique vendredi un communiqué du ministre de l’Intérieur.

« Dans le cadre des élections générales prévues le mercredi 8 septembre 2021 pour élire les membres de la Chambre des représentants, les membres des Conseils communaux et d’arrondissements et les membres des Conseils régionaux, le ministre de l’Intérieur rappelle aux électrices et aux électeurs que la période de dépôt des candidatures pour ces élections débutera le lundi 16 août 2021 et se poursuivra jusqu’au mercredi 25 août 2021 à midi », précise le communiqué.

Pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, les candidatures sont à déposer sous forme de listes de candidature par le mandataire de chaque liste, au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d’arrondissements concernée, pour les circonscriptions électorales locales, et au siège de la wilaya de la région pour les circonscriptions électorales régionales, selon la même source. Concernant l’élection des membres des Conseils communaux et d’arrondissements, les candidatures seront déposées, selon le cas, sous forme de listes de candidature ou de déclarations individuelles de candidature par le mandataire de chaque liste ou chaque candidat, au siège de l’autorité administrative locale dont relève la commune ou l’arrondissement.

Quant aux candidatures relatives à l’élection des membres des Conseils régionaux, elles doivent être déposées sous forme de listes de candidature par le mandataire de chaque liste au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d’arrondissements relevant de la région concernée. À cette occasion, poursuit le communiqué, le ministre de l’Intérieur informe les personnes souhaitant se présenter à ces élections qu’elles peuvent retirer les formulaires de déclarations individuelles de candidature ou les listes de candidature, selon le cas, auprès des autorités administratives locales dont relèvent les circonscriptions au nom desquelles ils comptent se présenter.

Et de souligner que les mandataires des listes de candidature ou les candidats doivent s’assurer que les déclarations de candidature remplissent les conditions et formalités prévues par les dispositions légales en vigueur, afin d’éviter leur rejet. Le ministre de l’Intérieur tient à rappeler que la campagne électorale au titre de ces élections débutera à la première heure du jeudi 26 août 2021 et s’achèvera le mardi 7 septembre 2021 à minuit, conclut le communiqué.