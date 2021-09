L’ancien ambassadeur à Rabat David T.Fischer a félicité le roi Mohammed VI dans une lettre postée sur son compte Twitter, pour le succès des élections du 8 septembre.

«Félicitations à Sa Majesté, le roi Mohammed VI pour sa sagesse, ses conseils et sa passion pour le processus démocratique. Alors que le Royaume du Maroc est entré dans la troisième décennie sous le leadership de Sa Majesté, cela m’apporte une grande fierté de voir le pays avoir ses élections les plus réussies à ce jour, avec un taux de participation record», écrit David T.Fischer dans cette lettre postée sur Twitter.

Ambassador David T. Fisher (Ret.) congratulates HRH

King Mohammed VI on The Kingdom of Morocco's most successful elections to date pic.twitter.com/705lFgDGzb

— David T. Fischer (@DavidTFischer) September 9, 2021