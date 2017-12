El Othmani "suit de près" la situation à Jerada, assure El Khalfi

Le gouvernement est très préoccupé par la question de la ville de Jerada à l'instar des autres régions du Royaume et oeuvre de manière continue pour la réalisation des projets en cours, et ce dans le cadre d'un suivi direct et minutieux, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

El Khalfi a ajouté lors d'un point de presse tenu à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement que le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, suit ce sujet de manière continue avec les différents secteurs gouvernementaux concernés, notant que le ministre de l'énergie, des mines et du développement durable avait présenté des données témoignant de l'effort fourni à cet égard avant l'incident survenu dans cette ville.

Le ministre a relevé que les mines de charbon à Jerada sont fermées depuis plus de 15 ans et que des autorisations ont été délivrées dans le cadre de la valorisation des ressources minières au niveau de la région, ajoutant qu'il a été procédé également au lancement d'un projet pour l'élaboration d'une carte géologique de cette zone. Une mission s'était rendue à cette région avant l'incident, et ce en collaboration avec les autorités locales, dans le but d'explorer les moyens à même de valoriser les potentialités dont regorge la région, a-t-il rappelé.

L'importation du charbon a été de même assurée afin que les stations de production existantes puissent continuer à fonctionner, a-t-il souligné, relevant que les opportunités d'emploi au niveau de la région sont étroitement liées à ces stations.