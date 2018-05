El Othmani présidera demain un Conseil de gouvernement

Selon un communiqué du chef de gouvernement, un Conseil gouvernemental présidé par Saadeddine El Othmani se réunira ce jeudi. Trois projets de décrets seront examinés pour l'occasion.

Saadeddine El Othmani présidera ce jeudi un Conseil de gouvernement. Cette réunion examinera trois projets de décrets au début des travaux, selon le communiqué du chef du gouvernement. Le premier concerne le changement du décret sur l'application des dispositions de la loi sur la détermination des conditions et des décisions relatives à l'utilisation du fonds familial «Takaful». Le deuxième décret vise à modifier et compléter le décret relatif à la définition des conditions et modalités d'étiquetage des produits alimentaires tandis que troisième concerne le statut de certains diplômes d'études délivrés par les centres régionaux d'enseignement et de formation du secteur de l'Education nationale.

Le Conseil examinera ensuite un accord sur les services aériens entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République de Panama, signé à Rabat le 19 janvier 2018 avec un projet de loi approuvant ledit accord.

Avant d'achever ses travaux, le Conseil du gouvernement étudiera des propositions de nominations de hauts fonctionnaires conformément à l’article 92 de la constitution, conclut le communiqué.