Pour El Othmani, "l'eau consommée entre Salé et Casablanca est potable"

Contrairement aux dernières rumeurs, l’eau consommée par la population vivant sur la côte atlantique, de Salé à Casablanca est potable et n’est entachée d’aucune impureté, a affirmé jeudi le chef du Gouvernement, Saad Eddine El Othmani.

Cette eau, traitée par la station de Bouregreg, est soumise à un contrôle continu et rigoureux, a indiqué El Othmani, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, soulignant que l’Office National de l’Eau et de l’Electricité (ONEE), veille, depuis des décennies, à l’approvisionnement de l’ensemble des régions du Maroc en eau potable et œuvre au contrôle de la qualité de l’eau potable, en partenariat avec le ministère de la Santé ainsi qu’avec l’Organisation Mondiale de la santé (OMS).

"Remettre en question la salubrité de l’eau potable consommée par les citoyens est une tentative de semer la zizanie parmi la population", a déclaré le chef du gouvernement, appelant tout un chacun ne disposant pas d’informations précises à ne pas verser dans un sujet qui se rapporte à la santé des citoyens, un sujet que les autorités publiques prennent très au sérieux.

D’ailleurs, a précisé El Othmani, une réunion dédiée à cette question a été tenue au niveau de la présidence du gouvernement en présence de l’ensemble des intervenants: Secrétariat d’Etat chargé de l’eau, Ministère de l’Intérieur et Office National de l’eau et de l’électricité; l’occasion de cerner en détail cette question et de s’assurer de la salubrité de l’eau destinée à la consommation.

Le chef du gouvernement a saisi cette réunion pour inviter l’ensemble des citoyens ainsi que les médias à revenir vers les responsables pour s’assurer de la véracité d'une information, ajoutant que l’ONEE va organiser des journées portes-ouvertes destinées à jeter la lumière sur les procédés de traitement et d’approvisionnement de l’eau potable.