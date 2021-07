Le chef du gouvernement s’est prononcé au sujet de la publication de deux vidéos du journaliste Soulaimane Raissouni par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) .

La publication des vidéos de Soulaimane Raissouni est «inacceptable» a affirmé le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, lors d’une réunion tenue ce mardi 20 juillet à Rabat, rapportent nos confrères d’Al Yaoum24.

Le chef du gouvernement dit avoir pris acte de la publication de ces vidéos, soulignant être «contre la violation du caractère sacré de la vie de toute personne». Dans ce sens, El Othmani a indiqué s’être entretenu avec le délégué général à l’administration pénitentiaire et qu’il lui «reparlera à nouveau».

Les vidéos du journaliste, condamné récemment à cinq ans de prison pour agression sexuelle, ont indigné la toile. Sur la première le journaliste apparaît très affaibli se déplaçant à l’aide d’une béquille, tandis que sur la deuxième il apparaît torse nu et s’apprêtant à prendre une douche.

The prison delegate publishes a video of journalist Suleiman Raissouni from inside the prison without his knowledge, as he prepares to take a shower in front of his room door.

