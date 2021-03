Les éléments du district provincial de la police judiciaire d’El Jadida ont mis en échec tôt vendredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, une opération de trafic international de drogue et saisi 3 tonnes et 300 kilogrammes (kg) de chira.

Les procédures de recherche et investigations effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de détecter un camion portant des plaques d’immatriculation falsifiées, au bord duquel se trouvaient des cargaisons des drogues saisies, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le camion, abandonné par son chauffeur au niveau de la zone rurale de « Sidi Abed », aux environs d’El Jadida, transportait 100 paquets de chira, d’un poids total de 3 tonnes et 300 kg, précise le communiqué.

Le service provincial de la police judiciaire d’El Jadida a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, tandis que les investigations se poursuivent pour interpeller tous les individus impliqués dans la commission de ces actes criminels et identifier leurs ramifications et liens aux niveaux national et international, a ajouté la DGSN.