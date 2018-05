El Jadida: démarrage du Forum de la Mer sous le signe de l'action citoyenne

La 6ème édition du Forum de la Mer a ouvert ses travaux, mercredi soir, à El Jadida, avec l'objectif d'offrir une perspective internationale pour le développement durable du littoral.

Cette rencontre, placée sous le thème "Citoyens de la Mer", réunit une pléiade de participants et de personnalités provenant de plusieurs pays, pour débattre des moyens de promouvoir une croissance bleue durable et responsable.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la secrétaire d’État chargée du développement durable, Nezha El Ouafi, a salué "la relation particulière" qui s'est instaurée entre les décisions politiques et la dimension écologique, relevant que le Maroc "a grandement besoin de ce genre de mobilisation sociétale et citoyenne".

L'engagement des acteurs de la société civile, qui vient en appui aux efforts des parties institutionnelles, est à même de contribuer à la protection "des énormes potentialités côtières et halieutiques" et "parer la menace que représente le réchauffement climatique sur l’écosystème et la biodiversité du littoral", a-t-elle dit. Le président du Forum, Mehdi Alaoui M’daghri, a mis l'accent sur le rôle de tout un chacun dans la collecte des informations qui serviront à "construire des stratégies de protection du littoral du royaume et pour en faire une ceinture bleue".

Il s'agit d'une session "stratégique", puisqu’elle dessine les contours d’une véritable culture de la Mer, a expliqué à la MAP le président du comité scientifique du Forum, le Pr. Miloud Loukili, rappelant que, dans le sillage de la dynamique insufflée par SM le Roi Mohammed VI, le Maroc oeuvre "à faire de la Mer un levier fondamental du développement économique, social et éducatif de notre pays". Le Forum de la Mer s'emploie, depuis ses débuts, à s'imposer comme une rencontre internationale de référence pour l’échange et le débat, en vue de proposer et d’accompagner la mise en œuvre de solutions concrètes et durables pour le développement, la promotion et la préservation des zones littorales.

Les organisateurs ambitionnent aussi de tisser des liens entre toutes les parties prenantes, afin d'imaginer des solutions opérationnelles à des problématiques locales, à travers les échanges de bonnes pratiques, la promotion de projets et initiatives au plan national, ainsi que la sensibilisation du grand public à la richesse et de l’environnement aquatique et aux menaces qui le guettent.

Le programme du Forum, lancé par le vernissage d'une exposition baptisée "Citoyens de la Mer", comporte des séances plénières, des ateliers animés par des experts nationaux et internationaux, des conférences, de grands témoins, mais également des projections de films, des lectures publiques, des activités culturelles, sportives et éducatives.

En six ans d'existence, le Forum de la Mer d’El Jadida, co-organisé par EGANEO, un cabinet de conseil, et l'ONG internationale "Planète Citoyenne", est devenu un rendez-vous incontournable pour de nombreux professionnels et amoureux de la mer marocains et internationaux. Des personnalités publiques, des marins, des pêcheurs, des écrivains, des chercheurs, des étudiants et des industriels s’y retrouvent chaque année et s’y reconnaissent, dans un esprit d’ouverture et de dialogue.

Leur crédo partagé est d’amener les Marocains à mieux connaître le Grand Bleu et à prendre conscience de son immense richesse, mais aussi de son caractère fragile face aux activités polluantes.