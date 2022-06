Dimanche 26 juin, la police d’El Aroui a arrêté un homme âgé de 27 ans, soupçonné d’être impliqué dans le vol par effraction d’une agence de transfert d’argent.

Les éléments de la DGSN d’El Aroui avaient entamé, au milieu du mois de mai dernier, des procédures d’inspection de vol au sein d’une agence commerciale de transfert d’argent, qui ont permis la saisie d’une somme d’argent en monnaie nationale, en plus de recherches sur le terrain et des investigations appuyées par l’exploitation des caméras de surveillance entourant la scène du crime. Des éléments qui ont abouti à déterminer l’identité du suspect et à l’arrêter.

Le suspect a été maintenu en garde à vue sous le contrôle de l’enquête menée par la police judiciaire locale sous le contrôle du parquet compétent, afin de déterminer toutes les circonstances entourant cette affaire.