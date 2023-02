Intelcia IT Solutions, pôle dédié aux solutions et services IT du groupe Intelcia, lance la Smartforce Academy, en partenariat avec D&A Technologies, intégrateur de solutions Salesforce au Maroc et à l’étranger.

La Smartforce Academy est destinée aux étudiants ingénieurs en fin de parcours lors de leur stage et leur Projet de Fin d’Études (PFE). Les stagiaires seront accompagnés par des experts et obtiendront 2 certifications Salesforce dans le cadre d’un parcours de 6 mois. Les étudiants, qui se distingueront, auront également une promesse de pré-embauche au sein des équipes d’Intelcia IT Solutions.

Pour la première promotion de ce programme, ce sont 40 étudiants qui ont été sélectionnés. En effet, au cours du mois de décembre 2022, les équipes d’Intelcia IT Solutions ont sillonné le Maroc en vue de rencontrer les 260 candidats présélectionnés parmi 2000 postulants, issus de 45 écoles d’ingénieurs marocaines toutes branches confondues des 6 régions du royaume.