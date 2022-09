Le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports a présenté mardi, lors d’une conférence de presse à Rabat, les grandes nouveautés de la rentrée scolaire 2022-2023. Voici les trois priorités fixées par son département pour cette année.

« Une école publique de qualité pour tous ». C’est le mot d’ordre du plan de réforme de Chakib Benmoussa pour revaloriser l’école marocaine. Le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports veut, dit-il, « reconnecter la politique éducative avec la réalité des établissements et des classes ».

« Le ministère s’est fixé trois principaux objectifs pour cette rentrée scolaire. Le premier, c’est de garantir la scolarisation de tous les enfants en âge d’aller à l’école, en accordant une importance particulière à la scolarisation précoce dans l’enseignement préscolaire et primaire », a expliqué mardi Chakib Benmoussa, lors d’une conférence de presse tenue dans l’annexe de son ministère dans le quartier Hassan, à Rabat.

Pour y parvenir, le ministère prévoit une « action ciblée » auprès des élèves en âge de scolarité non inscrits ou non réinscrits, en parallèle avec les caravanes de l’éducation non formelle pour les réintégrer au sein des écoles.

Le second objectif est d’améliorer « le niveau des élèves en matière d’apprentissages de base et de veiller à ce qu’ils acquièrent les connaissances et compétences nécessaires ».

Des rituels quotidiens

Le ministre veut y mettre les moyens. Il d’ailleurs a annoncé la création de près de 5.000 nouvelles classes et l’élargissement de la formation continue au profit de tous les éducateurs en exercice.

Il a aussi fait savoir que 20.000 nouveaux enseignants seront recrutés dès octobre prochain par les Académies régionales d’éducation et de formation (AREF). Ils pourront exercer à partir de la prochaine année scolaire. Cet « effort » doit permettre, selon le ministre, de réduire l’encombrement des classes.

Autre nouveauté cette année: trois nouveaux « rituels quotidiens » seront introduits dans toutes les classes de primaire dans le but « d’accompagner et renforcer le niveau des apprentissages ».

Il s’agit d’un rituel de lecture de 10 minutes en début de cours d’arabe et de français. Un deuxième rituel sera consacré aux activités de mathématiques, de 10 minutes également. Et enfin une activité physique de 15 à 30 minutes à raison de trois fois par semaine.

Des élèves plus épanouis

Pour ce qui est des classes du collège, le numérique sera davantage utilisé pour l’enseignement des matières scientifiques.

Enfin, le troisième objectif du ministère sera de « favoriser l’ouverture des étudiantes et étudiants » sur le monde et de leur « inculquer des valeurs ». Le but ici est de faire en sorte que les élèves soient plus épanouis.

Des associations de sport scolaire, déjà existantes, seront effectives dès cette rentrée. Elles seront encadrées par les fédérations pour organiser une série d’activités extrascolaires le mercredi ou le samedi.

Cette nouvelle feuille de route a fait l’objet de concertations menées auprès de plus de 100.000 personnes, dont les élèves, les enseignants, les parents, la société civile et les citoyens, le tout encadré par plus de 6.000 animateurs et fonctionnaires du ministère.