Le report de la rentrée scolaire au 1er octobre a provoqué un vent de panique chez les parents d’élèves. Ce matin, devant l’école Molière, un sit-in était organisé pour protester contre les couacs de cette rentrée et pour demander un changement du calendrier scolaire.

« On aimerait que nos enfants aient une rentrée en présentiel. A chaque fois, il y a un report sans raison vraiment valable. On a accepté jusqu’au 10 septembre, maintenant c’est reporté au 1er octobre. Tout est flou. On ne veut pas de distantiel. Certaines APE l’ont demandé mais les parents ne sont pas d’accord. Ils voudraient un réaménagement du calendrier pour rattraper le retard et permettre une scolarité dans les meilleures conditions. On souhaite une rentrée en 100% présentiel le plus vite possible, et sans que la vaccination soit une condition », s’insurge une des manifestante.

ci-dessous, le nouveau calendrier scolaire