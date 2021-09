Le classement Multirank 2021 des universités à l’échelle mondiale est connu. Trois universités marocaines dans le top 10 des universités africaines.

Par ailleurs, les universités classées au Maroc sont notamment l’Univesité Al Akhawayn (au 1er rang), suivie de l’Université Euromed de Fès, puis l’Université Mohammed V . De surcroît, l’université Euromed de Fès est classée au top 25 au monde concernant student mobility.

U-Multirank est un système de classement international des établissements d’enseignement supérieurs, dirigé par l’Union Européenne, pour mieux valoriser ses établissements selon des critères plus complets que les classements existants.

Un classement plus complet et donc plus complexe…

850 établissements du monde entier sont analysés selon 5 critères. Alors que les autres classements internationaux font de la recherche le critère principal, ce classement U-Multirank est basé sur 5 critères clés à savoir les performances en matière de recherche, la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, l’ouverture sur l’international, la réussite en matière de transfert de connaissances (partenariats avec des entreprises et des jeunes pousses), l’action et l’engagement au niveau régional.