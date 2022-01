Répondant à une question orale sur « le soutien du sport scolaire”, présentée par le groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI), à la Chambre des représentants, M. Benmoussa a souligné que son département veille à promouvoir la pratique des activités sportives au sein des espaces dédiés à cet effet dans le milieu scolaire et à encourager les associations sportives, de même qu’il accorde une place particulière à l’éducation physique et sportive dans les programmes scolaires.

Il a, à cet égard fait, observer que dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre n° 51.17, le ministère a fixé les grands axes de la stratégie visant à promouvoir le sport scolaire à travers la consolidation des rôles des associations sportives scolaires, et leur généralisation au niveau de l’ensemble des établissements d’enseignement publics et privés, mettant en exergue l’importance de ces associations dans l’organisation des activités sportives scolaires dans le cadre du sport pour tous.

Le ministre a aussi rappelé l’instauration des parcours du « sport-études » visant l’élite sportive scolaire dans 44 établissements, outre la mise en place de centres sportifs dans les établissements d’enseignement secondaire collégial, en milieux urbain et rural, et qui sont ouverts aux élèves de l’enseignement primaire.

Ces centres, qui sont au nombre de 160 et dont le nombre de bénéficiaires s’élèvent à 37.000, mettent à la dispositions des élèves des séances d’encadrement en éducation physique et sportive, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, et dans réponse à une autre question orale sur « la stratégie gouvernementale pour la promotion du secteur des sports », présentée par le groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, M. Benmoussa a affirmé que la promotion du sport est l’une des priorités majeures de son département.

Il a dans ce sens mis en avant le rôle du sport dans la promotion des valeurs et sa contribution à l’intégration sociale et à la préservation de la santé des citoyens, relevant qu’il s’agit aussi d’un facteur de rayonnement du pays aux niveaux régional, continental et international.

Le ministre a également assuré que son département est déterminé à traduire dans les fats le contenu de la déclaration gouvernementale en se focalisant sur trois axes principaux qui concernent l’élargissement de la base de la pratique sportive et le sport pour tous en collaboration avec les collectivités territoriales, et ce, pas le biais de l’élargissement du réseau des terrains de proximité à travers l’aménagement et l’équipement des terrains, mettant l’accent sur le rôle des associations sportives locales dans la gestion de ses terrains de proximité.

Selon M. Benmoussa, le ministère œuvre également à promouvoir le sport scolaire par l’élargissement de la base de la pratique sportive dans les établissements scolaires, l’appui des associations sportives scolaires et le renforcement des parcours « sport-études » dans toutes les régions du Royaume, tout en accorant une attention particulière au sport d’élite.