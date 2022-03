Les universités de la région Casablanca-Settat ont tenu, lundi à Casablanca, une rencontre de consultation avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en perspective des assises régionales du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.

Coorganisée par le ministère de tutelle, l’Université Hassan II de Casablanca (UH2C) et les universités de la région Casablanca-Settat, cette rencontre d’écoute ambitionne d’impliquer les acteurs économiques pour réussir un nouveau modèle de l’université marocaine qui consacre l’inclusion économique.

Cette rencontre, qui a réuni les universités de la région Casablanca-Settat avec l’écosystème économique, notamment la CGEM, la Fédération automobile, la Fédération textile, la Fédération tourisme, la commission emploi, la commission TPE et la commission capital humain, a également pour but de permettre à la région de contribuer à la mise en œuvre du Plan National d’Accélération de la Transformation de l’Écosystème de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (PACTE ESRI 2030).

Cette séance d’écoute a permis de relever les difficultés, de sortir avec des recommandations et d’identifier les priorités pour accélérer et optimiser les relations entre l’université et le monde économique.

Lire aussi. CGEM: Bouthayna Iraqui Houssaîni nommée présidente de Rabat-Salé-Kenitra

A travers une série de rencontres, les universités de la région, à savoir l’Université Chouaib Doukkali d’El Jadida (UCD), l’Université Hassan 1er de Settat (UH1), l’Université Hassan II de Casablanca (UH2C), l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS), l’Université Internationale de Casablanca (UIC) et Mundiapolis ont fait part de leur disposition à être à l’écoute des différentes parties prenantes pour réussir un nouveau modèle de l’université marocaine.

A l’issue de ces Assises Régionales, un rapport de synthèse général restituant les principales recommandations des parties prenantes sera élaboré et présenté lors des Assises Nationales qui constitueront le moment fort pour le lancement effectif du PACTE ESRI 2030.

Ayant pour finalité première l’édification d’un nouveau modèle de l’université marocaine, ce Plan couvre quatre dimensions structurantes ayant trait à la rénovation pédagogique pleine et entière, à l’édification d’une recherche scientifique au diapason des standards internationaux, à un système de gouvernance alliant transparence et efficience et à la valorisation du rôle des territoires en tant que socle de l’innovation et échelle appropriée de diffusion du progrès économique, social et environnemental.

Le PACTE ESRI 2030 est axé sur un socle de valeurs fortes, permettant de mobiliser les acteurs et les fédérer autour d’une vision commune partagée. Ces valeurs consacrent la transparence, l’éthique, l’excellence, la résilience par la capacitation, l’équité et l’égalité des chances ainsi que l’ouverture.