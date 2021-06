L’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) et le lycée Descartes ont organisé, mardi à Rabat, une cérémonie inaugurale de collaboration en matière d’enseignement de la langue et de la culture amazighes.

Cette cérémonie a été l’occasion de faire le bilan des activités d’enseignement de l’amazigh au lycée Descartes pour ce mois de juin, d’écouter quelques témoignages des élèves ayant bénéficié des ateliers d’enseignement de la langue et de la culture amazighes, et de se pencher sur les perspectives de collaboration entre les deux institutions en la matière et de présenter un don de fonds documentaire offert par l’IRCAM au lycée.

Le recteur de l’IRCAM, Ahmed Boukous, a qualifié cette rencontre d' »historique », du fait que c’est la première fois que la langue et la culture amazighes font leur entrée dans le lycée Descartes.

« Le montage d’un enseignement de la langue et de la culture amazighes destiné aux élèves marocains du lycée Descartes serait un pari extraordinaire », a-t-il ajouté, notant que le partenariat avec les institutions éducatives et culturelles ainsi que la sensibilisation à la richesse et à la diversité des langues et des cultures marocaines fait partie des missions assignées à l’IRCAM.

« L’année prochaine, nous ferons tout pour que cette expérience d’enseignement de la langue amazighe soit approfondie. Nous pensons aussi qu’il y a un travail de sensibilisation culturelle à faire en direction du personnel enseignant du lycée Descartes car cela permet aux enseignants expatriés de mieux connaitre leur nouvelle réalité culturelle et linguistique », a-t-il fait valoir.

Pour sa part, Bruno Eldin, conseiller culturel adjoint à l’ambassade de France au Maroc, chargé de l’enseignement français, a relevé que le partenariat établi entre le lycée Descartes et l’IRCAM en matière de promotion de la langue et de la culture amazighes constitue « un moment important » qui « illustre la volonté des établissements français au Maroc de s’inscrire dans leur mission de partage et de dialogue interculturel avec le Maroc ».

« Nous assurons un enseignement de la langue et de la culture arabes ainsi que de l’histoire et de la géographie du Maroc, et il nous semble intéressant à terme de pouvoir sensibiliser et former nos élèves à l’histoire et à la culture amazighes », a-t-il indiqué dans une déclaration similaire.

« Un des enjeux majeurs de ce développement est de disposer de professeurs formés et compétents pour enseigner l’amazigh aux élèves des établissements français, ainsi que de ressources pédagogiques et de programmes qui permettent de construire un curriculum continu », a-t-il souligné.