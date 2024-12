Des dizaines de classes préparatoires du Royaumes figurent parmi les meilleures pour intégrer les grandes écoles écoles françaises, selon le dernier classement annuel du magazine de référence « L’Etudiant ».

Quels établissements marocains offrent les meilleures chances de réussite aux grandes écoles françaises? L’Etudiant a dévoilé cette semaine son classement 2025 des meilleures classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Le magazine a passé au crible les résultats aux concours 2024 des prépas, en s’intéressant aux élèves ayant effectivement intégré les grandes écoles.

De nombreux établissements marocains figurent dans ce rapport qui couvre tous les secteurs (commerce, ingénieur, littéraire…). Pour commencer, chez les prépas MP (maths-physiques), soit celle offrant les meilleures chances pour intégrer les grandes écoles d’ingénieurs en France, sur 151 établissements, 33 sont marocains.

Il s’agit des CPGE: Abulcasis (Rabat), Al Khawarizmi (Rabat), Al Zahrawi (Rabat), Al Cachy (Fès), Al Khansaa (Casablanca), Al Qalam (Agadir), Carnot Prépas (Meknès), Centre CPGE (Tétouan), Day Prépa (Béni-Mellal), Errazi (El Jadida), Estem (Casablanca), Ibn Al Ghazi (Rabat), Ibn Ghazi (Marrakech), Ibn Abdoun (Khouribga), Ibn Timiya (Marrakech), La Résidence (Casablanca), Lissane Eddine Ibn Al Khatib (Laâyoune), Lycée technique (Mohammedia), Lydex (Benguérir), Lymed (Lycée méditerranéen, Tétouan), Marrakech Prépas (Marrakech), Mohammed V (Casablanca), Mohammed V (Béni Mellal), Mohammed VI (Kenitra), Moulay Abdellah (Safi), Moulay Hassan (Tanger), Moulay Idriss (Fès), Moulay Youssef (Rabat), Omar Ibn Abdelaziz (Oujda), Omar Ibn Al Khattab (Meknès), Reda Slaoui (Agadir), Yassamine Californie (Casablanca) et Elbilia (Casablanca).

Le Royaume est également bien représenté chez les meilleures prépas PSI (physiques et sciences de l’ingénieur), avec 6 établissements sur 127. Ce sont: Ibn Timiya (Marrakech), Ibn Al Ghazi (Rabat), La Résidence (Casablanca), Mohammed V (Casablanca), Moulay Youssef (Rabat) et Reda Slaoui (Agadir).

Par contre, seul le Lydex figure parmi les 69 meilleures prépas PT (physique et technologie). Le lycée d’excellence figure néanmoins en tête du classement des 52 meilleures prépas TSI (technologie et sciences industrielles). Le Royaume est représenté par 8 autres établissements dans cette filière: Moulay Abdellah (Safi), Centre CPGE (Tétouan), Centre des classes préparatoires (Settat), Lycée technique (Mohammedia), Mohammed V (Béni Mellal), Omar Ibn Abdelaziz (Oujda), Réda Slaoui (Agadir) et Selmane Al Farissi (Salé).

Pas qu’en sciences

Il n’y a pas que les sciences où les prépas marocaines excellent; elles sont aussi présentes parmi les meilleures pour les filières économiques et commerciales. A commencer par la filière ECG (économiques et commerciales voie générale), qui compte pas moins de 17 établissements marocains parmi les 29 meilleurs, soit plus de la moitié.

Il s’agit de: Al Cachy (Fès), Al Khansaa (Casablanca), Audentia School (Meknès), Descartes (Rabat), Errazi (El Jadida), Esprit Prépas (Tanger), First Preparatory Classes of High Schools Private (Meknès), First Prepas Marrakech (Marrakech), Ibn Ghazi (Marrakech), Ibn Ghazi (Rabat), La Résidence (Casablanca), La Résidence Bouskoura (Casablanca), Mohamed VI (Kenitra), Moulay Ismail (Meknès), Moulay Hassan (Tanger), Omar Al Khayyam (Rabat) et Reda Slaoui (Agadir).

Néanmoins, seuls le lycée Descartes (Rabat) et La Résidence (Casablanca) figurent parmi les 96 meilleures prépas ECG Maths appliquées+ESH, idem que chez les prépas ECG Maths approfondies+ESH. Mais on monte ensuite à 5 établissements marocains chez les meilleures prépas ECG Maths appliquées+HGG avec Ibn Ghazi (Rabat), La Résidence Bouskoura, Descartes (Rabat), Ibn Ghazi (Marrakech) et La Résidence Casablanca.

Les prépas marocaines sont encore plus nombreuses parmi les meilleures en ECG Maths approfondies+HGG. On en compte 15 sur un total de 85: First Preparatory Classes of High Schools Private (Meknès), Moulay Ismail (Meknès), Al Cachy (Fès), Al Khansaa (Casablanca), Al Qalam (Agadir), Errazi (El Jadida), Esprit Prépas (Tanger), First Prepas Marrakech (Marrakech), Ibn Ghazi (Marrakech), Ibn-Ghazi (Rabat), La Résidence (Casablanca), Mohamed VI (Kenitra), Moulay Hassan (Tanger), Omar Al-Khayyam (Rabat) et Reda Slaoui (Agadir).

Enfin, chez les meilleures prépas ECT (économiques et commerciales voie technologique), 23 sont marocaines sur un total de 66, soit un tiers. Il s’agit de: Estem (Casablanca), La Résidence (Casablanca), Abdelkrim Alkhattabi (Nador), Al Qalam (Agadir), Al Khansaa (Casablanca), Audentia School (Meknès), Centre des classes préparatoires (Settat), Errazi (El Jadida), Esprit Prépas (Tanger), First Preparatory Classes of High Schools Private (Meknès), First Prepas Marrakech (Marrakech), Ibn Al Ghazi (Rabat), Ibn Ghazi 2 (Marrakech), Ibn Timiya (Marrakech), La Résidence Bouskoura (Casablanca), Lissane Eddine Ibn Al Khatib (Laâyoune), Mohamed 6 (Ouarzazate), Mohammed VI (Kenitra), Moulay Hassan (Tanger), Moulay Idriss (Fès), Moulay Ismail (Meknès), Omar Al Khayyam (Rabat) et Reda Slaoui (Agadir).