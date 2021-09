Cette mesure s’applique à l’ensemble des établissements d’enseignement universitaire, aux centres de formation professionnelle, aux établissements d’enseignement originel aussi bien privés que publics ainsi qu’aux écoles des missions étrangères, précise le ministère dans un communiqué.

Le report est motivé, selon le communiqué, par :

– l’amélioration de la situation épidémiologique dans le pays et la nécessité de consolider les acquis réalisés face à l’épidémie de « Covid 19 », et de renforcer la tendance à la baisse des cas enregistrés.

– le bon déroulement de la campagne nationale de vaccination en général et le processus de vaccination pour les tranches d’âge « 12-17 ans » et « 18 ans et plus » en particulier.

– Laa protection de la santé et de la sécurité des enfants scolarisés, des cadres éducatifs et administratifs et de tous ceux qui fréquentent les établissements d’enseignement, de formation et universitaires,

– La nécessité d’éviter la survenance de tout revers épidémiologique, notamment par l’émergence de foyers au sein des établissements d’enseignement et de formation.