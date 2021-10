La première école de réinsertion scolaire à Casablanca, une initiation de Vivo Energy Maroc en partenariat avec l’Heure Joyeuse, affiche des résultats très concluants.

L’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz lance l’école Parallèle qui permet aux jeunes en situation de décrochage scolaire de retrouver une scolarisation classique. L’objectif étant de faciliter leur réinsertion au bout d’une année voire deux quand cela est nécessaire.

Après seulement deux années d’existence, L’école Parallèle affiche des résultats plus que probants : 97% des élèves ont réussi à intégrer le système éducatif national.

L’Ecole Parallèle aide les enfants âgés entre 8 et 16 ans, qui souffrent de précarité et de vulnérabilité familiale et qui ne sont plus scolarisés, à retrouver un cadre propice à leur réinsertion dans le système éducatif national. L’épanouissement des enfants étant capital, ces derniers sont encadrés par des professionnels qualifiés qui les accompagnent durant les différents ateliers ludiques, activités para-pédagogiques et séances de soutien scolaire. En plus du suivi médical de proximité, l’école prend en charge tous leurs repas des élèves. Et pour que l’action soit globale et efficace, L’Ecole Parallèle réalise des enquêtes sociales et des ateliers de médiation familiale afin d’agir à la source à savoir au niveau de la cellule familiale.

« L’éducation fait partie des piliers de notre action citoyenne. Il s’agit du premier vecteur d’égalité des chances et d’ascension sociale au sein de notre société. En contribuant à la lutte contre l’abandon scolaire, l’Ecole Parallèle s’inscrit parfaitement dans cette vision solidaire. Nous sommes heureux de voir après deux promotions que l’Ecole Parallèle est un modèle qui marche et que l’abandon scolaire n’est pas une fatalité. Nous poursuivons nos efforts pour amplifier la portée et l’efficacité de ce projet »déclare Hind Mejjati Alami, Directrice Communication et RSE de Vivo Energy Maroc,

Quant à lui, Laila Cherif, présidente de l’Heure Joyeuse, s’est félicitée du partenariat et de l’implication de Vivo Energy Maroc dans ce projet en déclarant que « le projet de l’Ecole Parallèle est ambitieux et réfléchi. L’exclusion scolaire trouve généralement son origine bien avant l’école. D’où notre vision globale et un accompagnement transverse en vue d’identifier les facteurs d’abandon propre à chaque élève. La diversité des activités organisées s’avère nécessaire en vue de répondre aux besoins de chacun. »

Il est à savoir qu’en plus de la lutte contre l’abandon scolaire et l’exclusion sociale, Vivo Energy Maroc soutient des programmes de sensibilisation à la sécurité routière et à la protection de l’environnement ainsi que des programmes d’initiation à l’entreprenariat.